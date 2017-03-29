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29 марта 2017, 22:56 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Бурса ББСК» в гостях одолел «Шверин» в первом полуфинальном матче Кубка Вызова

Турецкий «Бурса ББСК» в первом матче полуфинала женского Кубка Вызова на выезде в четырёх партиях переиграл немецкий «Шверин».

Ответная встреча состоится в Бурсе 2 апреля.

За титул победитель этого противостояния поспорит либо с красноярским «Енисеем», либо с греческим «Олимпиакосом». Первую встречу выиграли гречанки в четырёх партиях, а вторая пройдёт 2 апреля в Красноярске.

Женщины. Кубок Вызова
Полуфинал. Первый матч

«Шверин» (Германия) — «Бурса ББСК» (Турция) — 1:3 (22:25, 28:30, 25:21, 20:25).
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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Волейболистки российского клуба «Енисей» потерпели поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом полуфинальном матче Кубка вызова. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 3−1 в пользу хозяек.
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