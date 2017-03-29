«Бурса ББСК» в гостях одолел «Шверин» в первом полуфинальном матче Кубка Вызова
Турецкий «Бурса ББСК» в первом матче полуфинала женского Кубка Вызова на выезде в четырёх партиях переиграл немецкий «Шверин».
Ответная встреча состоится в Бурсе 2 апреля.
За титул победитель этого противостояния поспорит либо с красноярским «Енисеем», либо с греческим «Олимпиакосом». Первую встречу выиграли гречанки в четырёх партиях, а вторая пройдёт 2 апреля в Красноярске.
Женщины. Кубок Вызова
Полуфинал. Первый матч
«Шверин» (Германия) — «Бурса ББСК» (Турция) — 1:3 (22:25, 28:30, 25:21, 20:25).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter