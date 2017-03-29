Волейболистки «Енисея» проиграли «Олимпиакосу» в первом матче ½ финала Кубка вызова
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Волейболистки российского клуба «Енисей» потерпели поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом полуфинальном матче Кубка вызова. Встреча прошла в Греции и завершилась со счетом 3−1 в пользу хозяек.
Ответная встреча пройдет 2 апреля в Красноярске.
Победитель этого противостояния в финале встретится с сильнейшим в паре «Шверинер» (Германия) — «Бурса» (Турция).
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