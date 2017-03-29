«Эджзаджибаши» без Кошелевой победил «Чанаккале» в чемпионате Турции по волейболу
«Эджзаджибаши», за который выступает россиянка Татьяна Кошелева, победил в гостях «Чанаккале» в первом матче ¼ финала
плей-офф чемпионата Турции по волейболу среди женских команд.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 3−1 (24:26, 25:21, 25:18, 25:18) в пользу «Эджзаджибаши». Кошелева в матче участия не принимала.
Второй матч состоится 31 марта на площадке «Эджзаджибаши».
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