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29 марта 2017, 18:41 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«ФАКЕЛ» разгромил «Галатасарай» в первом матче полуфинала Кубка Вызова

Новоуренгойский «ФАКЕЛ» в первом матче полуфинала мужского Кубка Вызова на своей площадке разгромил турецкий «Галатасарай» со счётом 3:0.

Ответная встреча состоится 2 апреля в Стамбуле.

Лучшая команда из этой пары в финале сыграет либо с французским «Шомоном», либо с турецким клубом «Зираат Банкасы». Встречи между этими командами пройдут 29 марта и 2 апреля.

Мужчины. Кубок Вызова
Полуфинал. Первый матч

«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой, Россия) — «Галатасарай» (Стамбул, Турция) — 3:0 (25:12, 25:18, 25:19).
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