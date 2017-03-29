«ФАКЕЛ» разгромил «Галатасарай» в первом матче полуфинала Кубка Вызова

Ответная встреча состоится 2 апреля в Стамбуле.



Лучшая команда из этой пары в финале сыграет либо с французским «Шомоном», либо с турецким клубом «Зираат Банкасы». Встречи между этими командами пройдут 29 марта и 2 апреля.



Мужчины. Кубок Вызова

Полуфинал. Первый матч



«ФАКЕЛ» (Новый Уренгой, Россия) — «Галатасарай» (Стамбул, Турция) — 3:0 (25:12, 25:18, 25:19).