«Финал шести» мужской Суперлиги пройдёт 5—11 мая
Директорат Всероссийской федерации волейбола принял решение по датам проведения «Финала шести» мужской Суперлиги. Матчи пройдут с 5 по 11 мая, сообщает официальный сайт ВФВ.
Право проведения «Финала шести» может быть предоставлено клубам, занявшим первое или второе место на предварительном этапе чемпионата и приславшим особые финансовые условия. Заявки должны быть поданы до 12 апреля.
Первое место в чемпионате России за тур до конца регулярного чемпионата занимает «Зенит» (Казань), второе — «Динамо» (Москва).
Жеребьёвка состава подгрупп состоится 14 апреля.
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