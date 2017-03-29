«Финал шести» мужской Суперлиги пройдёт 5—11 мая

Право проведения «Финала шести» может быть предоставлено клубам, занявшим первое или второе место на предварительном этапе чемпионата и приславшим особые финансовые условия. Заявки должны быть поданы до 12 апреля.



Первое место в чемпионате России за тур до конца регулярного чемпионата занимает «Зенит» (Казань), второе — «Динамо» (Москва).



Жеребьёвка состава подгрупп состоится 14 апреля.