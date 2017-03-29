Сборные Турции, Болгарии и Сербии сыграют на Кубке Ельцина по волейболу

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Кубок Ельцина пройдет с 26 по 30 июня, турнир состоится в 15-й раз.

«Свое участие в турнире уже подтвердили сборные Турции, Болгарии и Сербии. Кроме того, зрители уральской столицы первыми смогут увидеть новую женскую сборную (России) в игре. Пока состав участниц не известен, но, по мнению многих экспертов, он не обойдется без игроков волейбольного клуба “Уралочка-НТМК”, которые на протяжении всего чемпионата России показывали свою превосходную игровую форму», — говорится в сообщении.