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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29239965/
29 марта 2017, 11:00 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Сборные Турции, Болгарии и Сербии сыграют на Кубке Ельцина по волейболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Женские сборные Турции, Болгарии и Сербии по волейболу примут участие в международном турнире Кубок Ельцина, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Свердловской области.

Турнир пройдет в Екатеринбурге с 26 по 30 июня. Увеличить
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Кубок Ельцина пройдет с 26 по 30 июня, турнир состоится в 15-й раз.

«Свое участие в турнире уже подтвердили сборные Турции, Болгарии и Сербии. Кроме того, зрители уральской столицы первыми смогут увидеть новую женскую сборную (России) в игре. Пока состав участниц не известен, но, по мнению многих экспертов, он не обойдется без игроков волейбольного клуба “Уралочка-НТМК”, которые на протяжении всего чемпионата России показывали свою превосходную игровую форму», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, перед началом турнира все команды-участницы высадят в Екатеринбурге деревья. «На трибунах ДИВСа в дни мероприятия будет главная болельщица, не пропускающая ни одной игры, — Наина Иосифовна Ельцина», — отметили там.
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