Тарас Хтей: В Лиге чемпионов мы настроены только на победу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В апреле три российских клуба сыграют в «плей-офф 6» мужской волейбольной Лиги чемпионов. Это предпоследняя стадия перед «Финалом четырех», где квартет лучших клубов разыграет главный трофей Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В этом году он пройдет в Риме, куда уже отобралась на правах хозяина итальянская «Перуджа». После победы над турецким «Аркасом» московское «Динамо» поборется за поездку в Италию с немецким «Берлином». Но одна из четырех команд в решающих матчах Лиги чемпионов точно будет российской.

В «плей-офф 6» встретятся между собой действующий победитель главного европейского клубного турнира, безоговорочный лидер чемпионата России «Зенит-Казань» и белгородский клуб «Белогорье». Последние неожиданно уверенно обыграли действующего чемпиона Польши и лидера нынешнего национального первенства «Заксу» (3:1, 3:1). Капитан белгородской команды, олимпийский чемпион 2012 года доигровщик Тарас Хтей в интервью корреспонденту «Известий» Алексею Фомину рассказал, насколько сложно дались игры с польской командой, и поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом».

— Трибуны дворца спорта в Польше оказывали сильное давление на вашу команду во время ответного матча?

— Был полный зал. Поляки умеют болеть, они — одни из самых эмоциональных зрителей в Европе. При этом они не грубили, не цепляли нас — на эти моменты мы не отвлекались. Всё было со знаком «плюс». Но мы начали игру немного скованно — давила ответственность. «Закса» — очень сильный соперник, не зря они с большим отрывом идут на первом месте в чемпионате Польши. Они показывают очень хороший волейбол — быстрый и комбинационный. Играют не в той манере, к которой мы привыкли. Поэтому пришлось сложно.

— То, что ход первого сета все-таки удалось переломить и выиграть его, стало решающим фактором?

— Я не сказал бы, что после первой партии появилось ощущение комфорта. Мы не чувствовали, что «Закса» на грани и не имеет права на ошибку. Наоборот, они не стушевались, стали играть еще лучше и разгромили нас во втором сете. Только после победы в третьей партии стало поспокойнее, поскольку мы уже обеспечили себе выход в «финал шести». Но при счете 1:1 напряжение было очень высоким.

— Перед этой стадией Лиги чемпионов казалось, что «Белогорью» меньше всех из наших клубов повезло с соперником. За счет чего удалось выиграть в первом матче в Белгороде со счетом 3:1?

— На мой взгляд, в Белгороде «Закса» по игре выглядела лучше, чем в Польше. Мы привыкли к силовому волейболу, в который играют в России. А у них сплошные накаты, отыгрыши, они мало ошибаются и хорошо играют в защите. Но нам удалось навязать им свой стиль: мощную подачу, высокий блок. Это принесло успех.

— Вы сыграли с «Зенитом» в российской Суперлиге. Насколько серьезно можно было настраиваться на эту игру с учетом предстоящих матчей с казанской командой в Лиге чемпионов?

— Игра в чемпионате России не имела столь серьезного значения. Это разведка перед боем, когда оба соперника аккуратно «щупают» друг друга. В Лиге чемпионов мы будем настроены только на победу и выжмем из себя максимум.

— «Зенит» изменился по сравнению с прошлым сезоном в Лиге чемпионов?

— Я думаю, им меняться не надо. В чемпионате России они выиграли 24 матча в первых 24 турах и претендуют на то, чтобы закончить внутренний сезон вообще без потерь очков (до конца чемпионата России осталось два тура. — «Известия»). У них есть всё — и игроки, и бюджет. Комплектация — одна из лучших в мире. Это нам нужно думать, что им противопоставить, а у Казани всё хорошо. Один из лучших клубов мира на данный момент. И в чемпионате России никто, кроме «Газпрома-Югры» и «Кузбасса», не смог у них выиграть больше одного очка. Попробуем навязать им свой волейбол и создать борьбу, порадовав наших болельщиков. Думаю, всем будет интересно.

— Трудно вспомнить, когда сразу три российских клуба так далеко проходили в Лиге чемпионов. С чем связан этот успех?

— Все три клуба всегда были топовыми. «Белогорье» и «Динамо» всегда хорошо комплектуются, ставят высокие задачи и почти всегда оказываются в тройке призеров. Про Казань даже говорить не приходится. Мы все привыкли к максимальному результату. Каждый из клубов столкнулся с серьезными соперниками, но нахождение трех команд в шестерке сильнейших говорит о силе нашего чемпионата. Мы прошли сильные итальянские, бельгийские, польские, турецкие клубы. Это уже класс и уровень нашего волейбола. На клубном уровне Россия — одна из сильнейших стран в мире.

— В феврале главным тренером сборной России стал Сергей Шляпников. В юности под его руководством вы выиграли юниорские чемпионаты мира и Европы 1999 года и серебро молодежного ЧМ-2001. Как отнеслись к его избранию?

— Сергея Константиновича я знаю не понаслышке. Во время нашей совместной работы он был еще молодым тренером, только что закончившим карьеру игрока. Подход к тренировочному процессу у него специфический, носит режимный характер. Он очень строгий наставник, но сейчас это может быть полезным для нашей команды в условиях ее омоложения. Ни для кого не секрет, что молодежь сейчас немного шальная. Надо им ставить голову на плечи. Думаю, Сергей Константинович для этого подходит. Понятно, что взрослая сборная России — немного другое, чем «молодежка». Но Шляпников наверняка сделает «поправки на ветер». Считаю, что все должны ему помочь, потому что в ходе смены поколений главному тренеру нужен карт-бланш и время.

— Он не предлагал вам прийти в сборную на правах наставника для молодежи?

— Не думаю, что Шляпникову сейчас надо опираться на возрастных игроков. Наоборот, надо пробовать прошедших Олимпиаду в Рио Егора Клюку и Дмитрия Волкова, а также менее опытных ребят вроде Виктора Полетаева, Павла Панкова, Ильи Власова и Ильи Куркаева. Нужно смотреть в будущее, обкатывая ребят в боевых условиях с прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио. Возвращать ветеранов на короткое время было бы неправильно. Так что, если Сергею Константиновичу понадобится моя помощь, я всегда готов. Но всё это будет не к месту и не ко времени.

— В январе бывший игрок сборной Бразилии и ваш партнер по одинцовской «Искре» Жиба заявил о применении допинга участниками сборной России на Олимпиаде в Лондоне, но позже отказался от своих слов. Вы общались после этого?