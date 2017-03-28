Волейболистки «Динамо» проиграли «Галатасараю» в первом матче ½ финала Кубка ЕКВ
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Волейболистки казанского «Динамо» проиграли турецкому «Галатасараю» в первом матче ½ финала Кубка ЕКВ.
Встреча прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 3−0 в пользу хозяек. Ответная встреча пройдет 2 апреля в Казани.
В финале победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в паре клубов из Италии «Бусто Арсицио» и «Казальмаджоре».
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