Гамова награждена CIFP за безупречную спортивную карьеру

Заседание исполкома CIFP, на котором, в числе прочего, присуждались награды и дипломы, прошло в Будапеште. Решение о вручении Гамовой диплома в номинации «Трофей Жана Боротра за безупречную спортивную карьеру» было принято единогласно.

В феврале Гамова была отмечена дипломом Российского комитета fair play и ОКР.

Гамова завершила карьеру весной 2016 года. В составе сборной России волейболистка дважды становилась чемпионкой мира и Европы, а также дважды завоевала серебро Олимпийских игр. Также она 11 раз выигрывала чемпионат России, становилась победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.