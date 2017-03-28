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28 марта 2017, 14:39 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Гамова награждена CIFP за безупречную спортивную карьеру

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Знаменитая российская волейболистка Екатерина Гамова удостоена диплома Международного комитета fair play (CIFP) за безупречную спортивную карьеру, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

Заседание исполкома CIFP, на котором, в числе прочего, присуждались награды и дипломы, прошло в Будапеште. Решение о вручении Гамовой диплома в номинации «Трофей Жана Боротра за безупречную спортивную карьеру» было принято единогласно.

В феврале Гамова была отмечена дипломом Российского комитета fair play и ОКР.

Гамова завершила карьеру весной 2016 года. В составе сборной России волейболистка дважды становилась чемпионкой мира и Европы, а также дважды завоевала серебро Олимпийских игр. Также она 11 раз выигрывала чемпионат России, становилась победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
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