Российские волейболистки сыграют с бразильянками на старте Всемирного кубка чемпионов

Россиянки сыграют против бразильянок 5 сентября, на следующий день встретятся с японками, 8 сентября — с американками, 9 сентября — с китаянками, 10 сентября — с командой Южной Кореи.

Всемирный кубок чемпионов проходит в Японии в год, предшествующий году проведения чемпионата мира. В нем участвуют по 6 национальных сборных в мужском и женском турнирах: хозяева соревнований (Япония), четыре континентальных чемпиона, а также одна приглашенная команда.

Женский турнир в 2017 году пройдет с 5 по 10 сентября. В 2013 году сборная России заняла в Кубке четвертое место. Мужской турнир в 2017 году состоится с 12 по 17 сентября, россияне в нем участвовать не будут.