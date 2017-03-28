Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29227816/
28 марта 2017, 14:39 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Российские волейболистки сыграют с бразильянками на старте Всемирного кубка чемпионов

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Женская сборная России по волейболу на старте Всемирного кубка чемпионов 2017 года встретится с командой Бразилии, сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола.

Россиянки сыграют против бразильянок 5 сентября, на следующий день встретятся с японками, 8 сентября — с американками, 9 сентября — с китаянками, 10 сентября — с командой Южной Кореи.

Всемирный кубок чемпионов проходит в Японии в год, предшествующий году проведения чемпионата мира. В нем участвуют по 6 национальных сборных в мужском и женском турнирах: хозяева соревнований (Япония), четыре континентальных чемпиона, а также одна приглашенная команда.

Женский турнир в 2017 году пройдет с 5 по 10 сентября. В 2013 году сборная России заняла в Кубке четвертое место. Мужской турнир в 2017 году состоится с 12 по 17 сентября, россияне в нем участвовать не будут.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Гамова награждена CIFP за безупречную спортивную карьеру

МОСКВА, 28 мар — Р-Спорт. Знаменитая российская волейболистка Екатерина Гамова удостоена диплома Международного комитета fair play (CIFP) за безупречную спортивную карьеру, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США