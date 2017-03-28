Российские волейболистки сыграют с бразильянками на старте Всемирного кубка чемпионов
МОСКВА, 28 мар —
Р-Спорт. Женская сборная России по волейболу на старте Всемирного кубка чемпионов 2017 года встретится с командой Бразилии, сообщается на официальном сайте Международной федерации волейбола.
Россиянки сыграют против бразильянок 5 сентября, на следующий день встретятся с японками, 8 сентября — с американками, 9 сентября — с китаянками, 10 сентября — с командой Южной Кореи.
Всемирный кубок чемпионов проходит в Японии в год, предшествующий году проведения чемпионата мира. В нем участвуют по 6 национальных сборных в мужском и женском турнирах: хозяева соревнований (Япония), четыре континентальных чемпиона, а также одна приглашенная команда.
Женский турнир в 2017 году пройдет с 5 по 10 сентября. В 2013 году сборная России заняла в Кубке четвертое место. Мужской турнир в 2017 году состоится с 12 по 17 сентября, россияне в нем участвовать не будут.
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