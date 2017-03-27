ЕКВ утвердила даты матчей «Раунда 6» Лиги чемпионов-2017

Сильнейший в этом противостоянии выйдет в «Финал четырех» и в полуфинале сразится с победителем пары «Берлин» (Германия) — «Динамо» (Москва, Россия). Первый матч соперники сыграют в Берлине 5 апреля в 20:30, а в Москве динамовцы будут принимать немецкий клуб 12 апреля в 19:00.



Третью пару составляют итальянские «Модена» и «Любе Чивитанова», более известная как «Мачерата». В Модене матч состоится 5 апреля в 21:30, а «Любе» назначила домашнюю игру на 13 апреля в 21.30. Победитель этой пары в полуфинале встретится с итальянской «Перуджей», являющейся организатором «Финала четырех» (Рим, 29—30 апреля ).