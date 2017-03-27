Волейболисты минского «Строителя» одержали 2 победы в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси

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Оба матча полуфинальной серии состоялись на площадке спорткомплекса МАПИД в Минске. В первой игре гости из Гродненского района оказали упорное сопротивление действующему семикратному чемпиону страны. «Строитель» лишь на тай-брейке смог добиться успеха — 3:2 (23:25, 25:18, 25:16, 21:25, 15:12). В повторной игре минчане были сильнее 3:0 (25:15, 25:21, 25:20).

Очередной матч в серии до трех побед состоится 1 апреля на площадке «Легиона». В другом полуфинальном противостоянии солигорский «Шахтер» на своей площадке дважды был сильнее борисовской команды БАТЭ-БГУФК — 3:0 (25:20, 25:21, 25:21), 3:1 (19:25, 25:20, 25:15, 25:23). Горняки провели уверенную игру на блоке и подаче мяча, заработав более 10 эйсов во второй встрече с одной из самых защитных команд лиги.

Победители полуфинальных серий встретятся в борьбе за золотые награды 8 и 9 апреля. Последние семь сезонов в мужском чемпионате Беларуси побеждал «Строитель», который является главным фаворитом на чемпионский титул и в текущем турнире.