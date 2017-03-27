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27 марта 2017, 14:57 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Волейболисты минского «Строителя» одержали 2 победы в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Строителя» одержали две победы в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси над «Легионом» и близки к выходу в финал турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба матча полуфинальной серии состоялись на площадке спорткомплекса <span class=error>МАПИД</span> в Минске. В первой игре гости из Гродненского района оказали упорное сопротивление действующему семикратному чемпиону страны. Увеличить
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Оба матча полуфинальной серии состоялись на площадке спорткомплекса МАПИД в Минске. В первой игре гости из Гродненского района оказали упорное сопротивление действующему семикратному чемпиону страны. «Строитель» лишь на тай-брейке смог добиться успеха — 3:2 (23:25, 25:18, 25:16, 21:25, 15:12). В повторной игре минчане были сильнее 3:0 (25:15, 25:21, 25:20).

Очередной матч в серии до трех побед состоится 1 апреля на площадке «Легиона». В другом полуфинальном противостоянии солигорский «Шахтер» на своей площадке дважды был сильнее борисовской команды БАТЭ-БГУФК — 3:0 (25:20, 25:21, 25:21), 3:1 (19:25, 25:20, 25:15, 25:23). Горняки провели уверенную игру на блоке и подаче мяча, заработав более 10 эйсов во второй встрече с одной из самых защитных команд лиги.

Победители полуфинальных серий встретятся в борьбе за золотые награды 8 и 9 апреля. Последние семь сезонов в мужском чемпионате Беларуси побеждал «Строитель», который является главным фаворитом на чемпионский титул и в текущем турнире.

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Состоялись первые матчи ½ финала чемпионата Беларуси среди мужских коллективов. Действующий победитель турнира минский «Строитель» взял верх над обуховским «Легионом» (3:2), солигорский «Шахтер» переиграл БАТЭ-БГУФК из Борисова (3:0). Серии продлятся до трех побед.
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