Волейболисты минского «Строителя» одержали 2 победы в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского «Строителя» одержали две победы в полуфинале
плей-офф чемпионата Беларуси над «Легионом» и близки к выходу в финал турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Оба матча полуфинальной серии состоялись на площадке спорткомплекса МАПИД в Минске. В первой игре гости из Гродненского района оказали упорное сопротивление действующему семикратному чемпиону страны. «Строитель» лишь на
Очередной матч в серии до трех побед состоится 1 апреля на площадке «Легиона». В другом полуфинальном противостоянии солигорский «Шахтер» на своей площадке дважды был сильнее борисовской команды
Победители полуфинальных серий встретятся в борьбе за золотые награды 8 и 9 апреля. Последние семь сезонов в мужском чемпионате Беларуси побеждал «Строитель», который является главным фаворитом на чемпионский титул и в текущем турнире.
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