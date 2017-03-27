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27 марта 2017, 9:38 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Волейболисты «Динамо-Олимпа» стали победителями Молодёжной лиги ЧР

Волейболисты московского «Динамо-Олимпа» одержали победу в заключительном матче второго финального этапа Молодёжной лиги и завоевали золотые медали турнира, сообщает официальный сайт ВФВ.

26 марта столичный коллектив в трёх сетах обыграл красноярский «Енисей-2» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:20) и набрал 24 очка на финальном этапе. Столько же пунктов оказалось и в активе новосибирского «Локомотива-ЦИВС», но «Динамо-Олимп» опередило «железнодорожников» по дополнительным показателям.

На предварительном этапе московская команда также стала первой.
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