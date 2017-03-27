Женский ВК «Енисей» не смог выйти в финал чемпионата России
Красноярские волейболистки вновь проиграли московскому «Динамо».
Волейболистки «Енисея» проиграли московскому «Динамо» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России. Игра прошла 26 марта на площадке Доме спорта им. Дворкина в Красноярске.
Хозяйки паркета смогли навязать борьбу лишь во втором сете, который выиграли со счетом 25:23. В первой, третьей и четвертой партиях на паркете полностью доминировали москвички. В итоге «Енисей» проиграл со счетом 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 21:25).
«К сожалению, в силу объективных причин не смогли оказать более достойного сопротивления “Динамо”. Эта команда, наверное, самый сильный соперник, который мог нам попасться. Если бы у нас были все здоровы, мне кажется, могли бы показать больше», — признался и.о. главного тренера «Енисея» Александр Кошкин.
Напомним, первую игру красноярки проиграли со счетом 0:3. Таким образом, «Енисей» не смог пройти в финал Суперлиги.
Теперь подопечным Кошкина предстоит борьба за третье место. В «утешительном финале» красноярские волейболистки сыграют с проигравшим в паре «Динамо-Казань» — «Уралочка-НТМК». Матчи пройдут
«В матче за третье место, наверное, предпочтение бы отдал “Уралочке”, потому что с ней мы сыграли 1:1 в чемпионате и надеемся зацепиться», — заявил Кошкин.
Добавим, сразу после игры с московским «Динамо» «Енисей» улетел в Грецию на полуфинальный матч Кубка Вызова, в рамках которого сразится с «Олимпиакосом».
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