Женский ВК «Енисей» не смог выйти в финал чемпионата России

Волейболистки «Енисея» проиграли московскому «Динамо» во втором матче полуфинальной серии чемпионата России. Игра прошла 26 марта на площадке Доме спорта им. Дворкина в Красноярске.

Хозяйки паркета смогли навязать борьбу лишь во втором сете, который выиграли со счетом 25:23. В первой, третьей и четвертой партиях на паркете полностью доминировали москвички. В итоге «Енисей» проиграл со счетом 1:3 (16:25, 25:23, 15:25, 21:25).

«К сожалению, в силу объективных причин не смогли оказать более достойного сопротивления “Динамо”. Эта команда, наверное, самый сильный соперник, который мог нам попасться. Если бы у нас были все здоровы, мне кажется, могли бы показать больше», — признался и.о. главного тренера «Енисея» Александр Кошкин.

Напомним, первую игру красноярки проиграли со счетом 0:3. Таким образом, «Енисей» не смог пройти в финал Суперлиги.

Теперь подопечным Кошкина предстоит борьба за третье место. В «утешительном финале» красноярские волейболистки сыграют с проигравшим в паре «Динамо-Казань» — «Уралочка-НТМК». Матчи пройдут 17—18 апреля в гостях и 28—29 апреля в Красноярске.

«В матче за третье место, наверное, предпочтение бы отдал “Уралочке”, потому что с ней мы сыграли 1:1 в чемпионате и надеемся зацепиться», — заявил Кошкин.

Добавим, сразу после игры с московским «Динамо» «Енисей» улетел в Грецию на полуфинальный матч Кубка Вызова, в рамках которого сразится с «Олимпиакосом».