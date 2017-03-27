Алекно: Надеюсь, что Павел Тетюхин пойдёт по стопам отца
Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над «Белогорьем» в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу (3:0) и дебют во встрече 16-летнего сына легендарного доигровщика белгородцев Сергея Тетюхина — Павла.
«Беречь силы? Для чего? Для Оренбурга? Если говорить о Лиге чемпионов, то до нее еще достаточно много времени, чтобы сегодня думать, беречь силы или не беречь. Мы приехали сюда побеждать, и я доволен игрой. Все получилось.
Я хотел бы выразить огромное уважение отцу Павла Сергею и как человеку, и как спортсмену. Надеюсь, что сын пойдет по стопам отца, который так же
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