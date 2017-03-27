Алекно: Надеюсь, что Павел Тетюхин пойдёт по стопам отца

«Беречь силы? Для чего? Для Оренбурга? Если говорить о Лиге чемпионов, то до нее еще достаточно много времени, чтобы сегодня думать, беречь силы или не беречь. Мы приехали сюда побеждать, и я доволен игрой. Все получилось.



Я хотел бы выразить огромное уважение отцу Павла Сергею и как человеку, и как спортсмену. Надеюсь, что сын пойдет по стопам отца, который так же когда-то в 16 лет попробовал этот хлеб. Я думаю, он сейчас понимает, что не так все просто, и для Суперлиги еще нужно много работать», — приводит слова Алекно официальный сайт «Белогорья».