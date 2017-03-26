Сергей Тетюхин заявил, что его сын Павел не паниковал во время матча ЧР рядом с ним

«Белогорье» в воскресенье проиграло «Зениту» со счетом 0−3 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России. 41-летний Сергей Тетюхин и его 16-летний сын Павел впервые сыграли вместе в основном составе белгородского клуба.

«Паше еще расти, многому учиться. Были ошибки в игре, но без них не может быть. Это нормально. Восприятие этих ошибок было правильным — по-мужски, без трясущихся рук. Паники в глазах Паши во время матча с «Зенитом» я не заметил. Честно говоря, я сам переживал за Пашу, как он будет чувствовать себя на площадке сегодня, но он парень с крепкими нервами. Я полностью доволен им, как он сыграл с «Зенитом», — сказал Тетюхин агентству «Р-Спорт».

«Паша молодец во всех отношениях, во всех элементах. Чудес никто не ждал, но у него есть спокойствие, характер. У многих игроков с большим опытом такого нет. Это очень важное качество для спортсмена. Он достойно отыграл сегодня», — добавил собеседник агентства.

По словам Сергея Тетюхина, его сын Павел уже вряд ли сыграет в основном составе «Белогорья» в этом сезоне. «Теперь Паша возвращается в сборную (игроки не старше 19 лет). Его ведь выдернули на пару дней из сборной ради этого матча. Он завтра утром возвращается на сбор национальной команды и вернется, если не ошибаюсь, когда чемпионат России уже закончится. Его основная задача сейчас — помогать сборной», — отметил олимпийский чемпион.

По мнению Тетюхина, «Белогорье» уступило «Зениту» во многих компонентах. «Сегодня мы играли очень плохо: и прием проиграли “Зениту”, и подачу. Есть над чем работать. Хуже уже некуда. Надеюсь, что дальше будет лучше», — сказал доигровщик белгородцев.