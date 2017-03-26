Против «Зенита» и двух Тетюхиных мало

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Иногда случается, что спортсмен выступает в клубе, который тренирует его отец. Бывает, что в одной команде играют два брата. А вот прецеденты, когда в официальном матче в цветах одного клуба выходили отец и сын, можно пересчитать по пальцам. Причем когда такое и случалось, то, как правило, в играх не самого высоко уровня.

Так, например, в футбольной бразильской серии «Б» поиграл великий Ривалдо. В 43 года он, прежде чем стать президентом «Можи-Мирин», провел в его составе несколько матчей. Зачем? Чтобы сыграть вместе с сыном Ривалдиньо.

Один из лучших хоккеистов в истории Горди Хоу завершил было карьеру, но спустя два года вернулся. Правда, не в НХЛ, а в ВХА. «Хьюстон Аэрос» предложил контракт Горди и двум его сыновьям — Марку и Марти. Хоу-старший устоять от такого предложения не сумел.

Были аналогичные случаи в футбольных чемпионатах Перу (Басалары), Финляндии (Еременко) и даже России (Давыдовы в «Зените»).

Теперь подобным достижением могут похвастаться и волейболисты. В историю в который уже раз вошел 41-летний Сергей Тетюхин. В матче предпоследнего тура суперлиги вместе с ним в стартовом составе «Белогорья» вышел 16-летний Павел Тетюхин. Причем не в проходной игре, а принципиальнейшем поединке с «Зенитом», не проигрывающим на внутренней арене уже почти полтора года.

ПЕРВОЕ ОЧКО ПАВЛА ТЕТЮХИНА

Павел Тетюхин трижды выигрывал первенство России по своему возрасту. Причем в последнем розыгрыше был признан самым ценным игроком. Тем не менее, выход 16-летнего спортсмена в «старте», конечно же, аванс на будущее.

Павел вышел на позицию диагонального. И по началу, конечно, нервничал. Еще несколько дней назад он играл со своими сверстниками, а теперь ему предстояло соперничать с Максимом Михайловым и Вильфредо Леоном. Что там говорить — волнение было даже у повидавшего всякого на своем веку Сергея Тетюхина. Оказывается, в этом мире еще есть вещи, которые могут вывести нашего суперветерана из равновесия.

В результате начало получилось для Белгорода обескураживающим: 1:6, 2:8. Владимир Алекно прекрасно знал, в каком составе выйдет на игру соперник, но все равно выставил на площадку всех своих звездных подопечных. А те в свою очередь, несмотря на то, что матч в турниром плане не играл никакой роли, были настроены на 100 процентов. Что говорить — профессионалы.

Сомнений по исходу первого сета не возникало. Однако главным его событием стала результативная атака Павла Тетюхина. Молодой спортсмен не побоялся пойти на тройной блок «Зенита» — и был вознагражден за риск первым очком в суперлиге.

«ЗЕНИТ» БЕСПОЩАДНЫЙ

На вторую партию Александр Богомолов ожидаемо посадил Тетюхина-младшего на скамейку. Вместо него вышел Ян Ерещенко. «Белогорье» к тому моменту подуспокоилось. И игра более или менее выровнялась. До середины сета команды шли вровень, но затем два раза подряд на вылет подал Леон — и этого преимущества его команда уже не упустила.

В третьей партии продолжала феерить атака Казани и Белгород, понимая, что на победу в этот день рассчитывать не приходится, принялась активно заигрывать ближайший резерв. Вышел на площадку, например, Константин Семенов, который прошлым летом дошел до полуфинала Олимпийских игр в пляжном волейболе. «Зенит» же даже в такой момент играл на максимуме. Так, стоило Игорю Кобзарю сделать неточную передачу, как Алекно тут же усадил его на лавку, выпустив основного пасующего Александра Бутько. А ведь преимущество гостей на тот момент составляло четыре очка.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

На этом противостояние «Зенита» и «Белогорья» не закончено. Напротив, впереди все самое интересное. 4 апреля команды встретятся в Казани в матче «раунда шести» Лиги чемпионов. И сегодняшняя уверенная победа подопечных Алекно отнюдь не говорит о том, что следующая игра пойдет по тому же сценарию.

Подлечатся Марлон и Алексей Обмочаев, спадет температура у Ярослава Подлесных, выйдет Дмитрий Теременко, который в суперлиге не играет из-за лимита на легионеров — и перед нами предстанет совсем другая команда. А если кураж поймают Дмитрий Мусэрский и Тетюхин?

При этом фаворит, конечно, все равно «Зенит». Российским командам казанцы последний раз проигрывали 22 ноября 2015 года, когда на своей площадке сенсационно уступили «Газпрому-Югре». Алекно настроен продлить серию. С другой стороны — и польская «Закса» была полна решимости пробиться в «Раунд шести» Лиги чемпионов, что не помешало «Белогорью» остудить ее пыл.

«БЕЛОГОРЬЕ» — «ЗЕНИТ» Кз — 0:3 (15:25, 22:25, 20:25).