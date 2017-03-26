Сергей Тетюхин и его сын Павел сыграли за «Белогорье» в матче ЧР с «Зенитом»
Олимпийский чемпион в составе сборной России по волейболу Сергей Тетюхин впервые вышел в основном составе «Белогорья» вместе со своим сыном Павлом в матче чемпионата России с казанским «Зенитом».
«Белогорье» в воскресенье дома проиграло «Зениту» со счетом 0−3 (15:25, 22:25, 20:25). 41-летний Сергей и 16-летний Павел Тетюхины вышли в стартовом составе белгородского клуба.
Павел Тетюхин, как и его отец Сергей, играл против «Зенита» в качестве доигровщика.
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