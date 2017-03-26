«Зенит» в трёх партиях обыграл «Белогорье» в ЧР по волейболу
Волейболисты «Зенита» в трёх партиях обыграли «Белогорье» в выездном матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги.
Подопечные Владимира Алекно одержали 25-ю победу в текущем национальном первенстве. «Белогорье» потерпело седьмое поражение. В матче первого круга белгородцы сумели взять у казанцев одну партию.
Напомним, что в следующий раз «Зенит» и «Белогорье» дважды сыграют друг с другом в «раунде 6» Лиги чемпионов.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 25-й тур
«Белогорье» (Белгород) — «Зенит» (Казань) — 0:3 (15:25, 22:25, 20:25).
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