«Алтай» стал двукратным чемпионом Казахстана среди женских команд
Волейбольный клуб «Алтай» из
Усть-Каменогорска отстоял свой титул победителя чемпионата Казахстана среди женских команд Национальной лиги и во второй раз подряд стал чемпионом страны.
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В заключительный игровой день финального тура чемпионата «Алтай» в трех сетах обыграл «Астану» и на три очка опередил «Иртыш-Казхром». Павлодарская команда стала серебряным призером чемпионата, бронзовые медали достались «Жетысу» из Алматинской области. «Иртыш-Казхром» в последний игровой день со счетом 3:0 одолел «Алматы», а «Жетысу» обыграл «Караганду».
Отметим, что «Алтай» стал победителем финального тура, одержав пять побед в пяти матчах и набрав 15 очков. У «Иртыш-Казхрома» — 12 очков, у «Жетысу» — 9.
Также были определены лучшие игроки завершившегося чемпионата. Лучшим пасующим чемпионата стала Коринна Ишимцева («Жетысу»). Лучшими нападающими признаны Радмила Береснева («Иртыш-Казхром») и Юниеска Роблес Батиста («Алтай»). Лучшие блокирующие чемпионата — Кристина Аниконова («Алтай») и Алла Богдашкина («Иртыш-Казхром»). Лучшим либеро стала Алия Садыкова («Алтай»), а лучшим диагональным Кристина Карапетян («Иртыш-Казхром»). Самым ценным игроком турнира MVP признана Сана Анаркулова («Алтай»).
В чемпионате дублирующих составов до 23-х лет также были определены победители и призеры. Чемпионом стал «Алтай-2», второе место у «Иртыш-Казхрома-2», а третье у «Жетысу-2».
Чемпионат Казахстана по волейболу. Национальная лига, женщины. Финальный тур,
«Алматы» — «Иртыш-Казхром» 0:3 (23:25, 17:25, 9:25)
«Жетысу» — «Караганда» 3:0 (25:16, 25:10, 25:6)
«Астана» — «Алтай» 0:3 (21:25, 13:25, 16:25).
Результаты игр дублирующих молодежных составов до 23-х лет:
«Алматиночка-Алматы» — «Иртыш-Казхром-2» 0:3 (21:25, 10:25, 23:25)
«Жетысу-2» — «КЭУК-Караганда» 3:1 (23:25, 25:11, 25:14, 25:18)
«Астана-2» — «Алтай-2» 0:3 (19:25, 22:25, 18:25).
Итоговая таблица женской Национальной лиги:
1. «Алтай» — 78 очков
2. «Иртыш-Казхром» — 75
3. «Жетысу» — 61
4. «Алматы» — 30
5. «Астана» — 25
6. «Караганда» — 1.
Итоговая таблица дублирующих составов:
1. «Алтай-2» — 66
2. «Иртыш-Казхром-2» — 53
3. «Жетысу-2» — 36
4. «Алматиночка-Алматы» — 27
5. «КЭУК-Караганда» — 23
6. «Астана-2» — 20.
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