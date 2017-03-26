«Алтай» стал двукратным чемпионом Казахстана среди женских команд

В заключительный игровой день финального тура чемпионата «Алтай» в трех сетах обыграл «Астану» и на три очка опередил «Иртыш-Казхром». Павлодарская команда стала серебряным призером чемпионата, бронзовые медали достались «Жетысу» из Алматинской области. «Иртыш-Казхром» в последний игровой день со счетом 3:0 одолел «Алматы», а «Жетысу» обыграл «Караганду».



Отметим, что «Алтай» стал победителем финального тура, одержав пять побед в пяти матчах и набрав 15 очков. У «Иртыш-Казхрома» — 12 очков, у «Жетысу» — 9.



Также были определены лучшие игроки завершившегося чемпионата. Лучшим пасующим чемпионата стала Коринна Ишимцева («Жетысу»). Лучшими нападающими признаны Радмила Береснева («Иртыш-Казхром») и Юниеска Роблес Батиста («Алтай»). Лучшие блокирующие чемпионата — Кристина Аниконова («Алтай») и Алла Богдашкина («Иртыш-Казхром»). Лучшим либеро стала Алия Садыкова («Алтай»), а лучшим диагональным Кристина Карапетян («Иртыш-Казхром»). Самым ценным игроком турнира MVP признана Сана Анаркулова («Алтай»).



В чемпионате дублирующих составов до 23-х лет также были определены победители и призеры. Чемпионом стал «Алтай-2», второе место у «Иртыш-Казхрома-2», а третье у «Жетысу-2».



Чемпионат Казахстана по волейболу. Национальная лига, женщины. Финальный тур, Усть-Каменогорск. Результаты 26 марта.

«Алматы» — «Иртыш-Казхром» 0:3 (23:25, 17:25, 9:25)

«Жетысу» — «Караганда» 3:0 (25:16, 25:10, 25:6)

«Астана» — «Алтай» 0:3 (21:25, 13:25, 16:25).



Результаты игр дублирующих молодежных составов до 23-х лет:

«Алматиночка-Алматы» — «Иртыш-Казхром-2» 0:3 (21:25, 10:25, 23:25)

«Жетысу-2» — «КЭУК-Караганда» 3:1 (23:25, 25:11, 25:14, 25:18)

«Астана-2» — «Алтай-2» 0:3 (19:25, 22:25, 18:25).



Итоговая таблица женской Национальной лиги:

1. «Алтай» — 78 очков

2. «Иртыш-Казхром» — 75

3. «Жетысу» — 61

4. «Алматы» — 30

5. «Астана» — 25

6. «Караганда» — 1.



Итоговая таблица дублирующих составов:

1. «Алтай-2» — 66

2. «Иртыш-Казхром-2» — 53

3. «Жетысу-2» — 36

4. «Алматиночка-Алматы» — 27

5. «КЭУК-Караганда» — 23

6. «Астана-2» — 20.