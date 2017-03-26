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26 марта 2017, 15:19 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки московского «Динамо» стали первыми финалистками ЧР, обыграв «Енисей»

МОСКВА, 26 мар — Р-Спорт. Волейболистки московского «Динамо» обыграли красноярский «Енисей» в полуфинальной серии плей-офф чемпионата России и первыми пробились в финал турнира.

В воскресенье «Динамо» в Красноярске обыграло «Енисей» со счетом 3−1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:21) во втором матче серии до двух побед. Первая игра также завершилась победой москвичек — 3−0.

Во втором полуфинале между казанским «Динамо» и «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) счет в серии 1−1, а решающий матч пройдет 8 апреля.
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