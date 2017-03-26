Волейболистки московского «Динамо» стали первыми финалистками ЧР, обыграв «Енисей»

В воскресенье «Динамо» в Красноярске обыграло «Енисей» со счетом 3−1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:21) во втором матче серии до двух побед. Первая игра также завершилась победой москвичек — 3−0.

Во втором полуфинале между казанским «Динамо» и «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) счет в серии 1−1, а решающий матч пройдет 8 апреля.