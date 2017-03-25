Волейболисты московского «Динамо» досрочно вышли в «Финал шести» чемпионата России

Субботняя встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 3−1 (25:20, 28:26, 22:25, 25:19).

За тур до конца предварительного этапа в активе московского «Динамо» стало 62 очка после 25 игр (21 победа, 4 поражения), у идущего следом новосибирского «Локомотива» 53 очка (20 побед, 5 поражений). По регламенту при определении мест в таблице на предварительном этапе в первую очередь учитываются победы, при равенстве побед места определяются последовательно по количеству очков во всех встречах.

Таким образом, «Динамо» не опустится ниже второго места, которое гарантирует выход в «Финал шести» чемпионата России. Ранее в «Финал шести» вышел казанский «Зенит», досрочно выигравший предварительный этап.

Результаты других матчей предпоследнего тура:

«Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 2:3;.

«Урал» (Уфа) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0;.

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3;.

«Факел» (Новый Уренгой) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:0.