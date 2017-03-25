«Эджзаджибаши» волейболистки Кошелевой обыграл «Бешикташ» в матче чемпионата Турции
МОСКВА, 25 мар —
Р-Спорт. «Эджзаджибаши», за который выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева, обыграл «Бешикташ» в матче чемпионата Турции.
Встреча, прошедшая в субботу в Стамбуле, завершилась со счетом 3−1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:22) в пользу команды россиянки. Сама Кошелева отметился в игре одним набранным очком.
«Эджзаджибаши» в 22 матчах одержал 17 побед при 5 поражениях и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Вакифбанк», который потерпел лишь одно поражение в 22 играх.
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