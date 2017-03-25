Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29202502/
25 марта 2017, 19:23 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

«Эджзаджибаши» волейболистки Кошелевой обыграл «Бешикташ» в матче чемпионата Турции

МОСКВА, 25 мар — Р-Спорт. «Эджзаджибаши», за который выступает российская волейболистка Татьяна Кошелева, обыграл «Бешикташ» в матче чемпионата Турции.

Встреча, прошедшая в субботу в Стамбуле, завершилась со счетом 3−1 (20:25, 25:23, 25:19, 25:22) в пользу команды россиянки. Сама Кошелева отметился в игре одним набранным очком.

«Эджзаджибаши» в 22 матчах одержал 17 побед при 5 поражениях и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. Лидирует «Вакифбанк», который потерпел лишь одно поражение в 22 играх.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Все новости
24 марта

Фигурист Траньков признался в сложных отношениях с Мозер

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США