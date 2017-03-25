«Алтай» в шаге от второго чемпионства в Национальной лиге

В четвертый игровой день открывался матчем между «Карагандой» и «Астаной». Несмотря на статус аутсайдера, карагандинская команда довольно успешно играла с «Астаной» по ходу сезона, всякий раз доставляя соперницам проблемы. Да и единственное очко в чемпионате «Караганда» набрала как раз во встрече со столичным клубом. Новая встреча вновь получилась тяжелой для обеих команд, «Астана» в упорных четырех сетах вырвала победу в матче.



Во втором матче «Иртыш-Казхром» в трех сетах обыграл «Жетысу». Павлодарская команда не могла позволить себе потерю очков, иначе лидирующий «Алтай» мог обеспечить себе победу в чемпионате досрочно. В свою очередь команда из Усть-Каменогорска в трех партиях выиграла у «Алматы» и сохранила трехочковый отрыв от «Иртыш-Казхрома».



«Алтай» набрал 75 очков, у «Иртыш-Казхрома» — 72. «Жетысу» с 58-ю очками занимает третье место. В заключительный игровой день 26 марта «Алтай» сыграет против «Астаны», «Иртыш-Казхром» встретится с «Алматы», а «Жетысу» с «Карагандой».



В турнире дублирующих составов «Астана-2″ обыграла команду из Караганды», «Жетысу-2» оказался сильнее «Иртыш-Казхрома-2», а «Алтай-2» выиграл у «Алматиночки-Алматы».



Чемпионат Казахстана по волейболу. Национальная лига, женщины. Финальный тур, Усть-Каменогорск. Результаты 25 марта.

«Караганда» — «Астана» 1:3 (25:12, 23:25, 28:30, 14:25)

«Иртыш-Казхром» — «Жетысу» 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)

«Алтай» — «Алматы» 3:0 (25:22, 25:18, 25:13)



Результаты игр дублирующих молодежных составов до 23-х лет:

«КЭУК-Караганда» — «Астана-2» 1:3 (25:16, 22:25, 17:25, 25:27)

«Иртыш-Казхром-2» — «Жетысу-2» 0:3 (22:25, 25:27, 16:25)

«Алтай-2» — «Алматиночка-Алматы» 3:1 (25:22, 25:18, 25:27, 25:19).



Фото: www.vksport.kz.