«Алтай» в шаге от второго чемпионства в Национальной лиге
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Усть-Каменогорске подходит к завершению финальный тур чемпионата Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги.
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В четвертый игровой день открывался матчем между «Карагандой» и «Астаной». Несмотря на статус аутсайдера, карагандинская команда довольно успешно играла с «Астаной» по ходу сезона, всякий раз доставляя соперницам проблемы. Да и единственное очко в чемпионате «Караганда» набрала как раз во встрече со столичным клубом. Новая встреча вновь получилась тяжелой для обеих команд, «Астана» в упорных четырех сетах вырвала победу в матче.
Во втором матче «Иртыш-Казхром» в трех сетах обыграл «Жетысу». Павлодарская команда не могла позволить себе потерю очков, иначе лидирующий «Алтай» мог обеспечить себе победу в чемпионате досрочно. В свою очередь команда из
«Алтай» набрал 75 очков, у «Иртыш-Казхрома» — 72. «Жетысу» с 58-ю очками занимает третье место. В заключительный игровой день 26 марта «Алтай» сыграет против «Астаны», «Иртыш-Казхром» встретится с «Алматы», а «Жетысу» с «Карагандой».
В турнире дублирующих составов «Астана-2″ обыграла команду из Караганды», «Жетысу-2» оказался сильнее «Иртыш-Казхрома-2», а «Алтай-2» выиграл у «Алматиночки-Алматы».
Чемпионат Казахстана по волейболу. Национальная лига, женщины. Финальный тур,
«Караганда» — «Астана» 1:3 (25:12, 23:25, 28:30, 14:25)
«Иртыш-Казхром» — «Жетысу» 3:0 (25:23, 25:19, 25:18)
«Алтай» — «Алматы» 3:0 (25:22, 25:18, 25:13)
Результаты игр дублирующих молодежных составов до 23-х лет:
«КЭУК-Караганда» — «Астана-2» 1:3 (25:16, 22:25, 17:25, 25:27)
«Иртыш-Казхром-2» — «Жетысу-2» 0:3 (22:25, 25:27, 16:25)
«Алтай-2» — «Алматиночка-Алматы» 3:1 (25:22, 25:18, 25:27, 25:19).
Фото: www.vksport.kz.
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