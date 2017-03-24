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24 марта 2017, 19:48 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Акбаш стал помощником главного тренера женской сборной Японии по волейболу

Бывший тренер женский национальной сборной Турции по волейболу Ферхат Акбаш стал ассистентом главного тренера сборной Японии, которая готовится к домашним Олимпийским играм 2020 года, сообщает пресс-слуба FIVB.

Возглавив сборную Турции в 2014 году, он в том же году завоевал со своими подопечными золотую медаль в Евролиге. В следующем году — золотую медаль на европейских Играх в Баку и серебряную медаль в молодёжном чемпионате мира (U23).

Также 30-летний турецкий специалист в ходе текущего сезона возглавил женский румынский клуб «Букурешть», выступающий в Кубке вызова.
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