Акбаш стал помощником главного тренера женской сборной Японии по волейболу

Возглавив сборную Турции в 2014 году, он в том же году завоевал со своими подопечными золотую медаль в Евролиге. В следующем году — золотую медаль на европейских Играх в Баку и серебряную медаль в молодёжном чемпионате мира (U23).



Также 30-летний турецкий специалист в ходе текущего сезона возглавил женский румынский клуб «Букурешть», выступающий в Кубке вызова.