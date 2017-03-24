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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29191082/
24 марта 2017, 14:02 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Белогорье» одержало 130-ю победу в еврокубках

Белгородское «Белогорье» в ответном матче «раунда 12» Лиги чемпионов на выезде в четырёх партиях обыграло польскую «ЗАКСУ» со счётом 3:1 (25:22, 20:25, 26:24, 25:21).

По информации официального сайта белгородского клуба, это 130-я победа команды в 180 еврокубковых встречах.

Свой первый матч в еврокубках «Белогорье» провело в сезоне-1996/97 — с польской «Легией» в Кубке кубков.

В Лиге чемпионов «львы» провели 132 матча — 92 победы, 40 поражений. За выход в «Финал четырёх» Лиги чемпионов «Белогорье» поспорит с казанским «Зенитом».
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