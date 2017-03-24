Матчи «Зенита» и «Белогорья» в Лиге чемпионов пройдут 4 и 12 апреля
Казанский «Зенит» и белгородское «Белогорье» определили даты проведения матчей «раунда 6» Лиги чемпионов, сообщает
пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.
Первая игра состоится в Казани 4 апреля, ответная — в Белгороде 12 апреля.
Победитель этого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов сыграет либо с московским «Динамо», либо с немецким «Берлином».
Хозяином «Финала четырёх» Лиги чемпионов, который пройдёт в Риме
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