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24 марта 2017, 12:28 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Матчи «Зенита» и «Белогорья» в Лиге чемпионов пройдут 4 и 12 апреля

Казанский «Зенит» и белгородское «Белогорье» определили даты проведения матчей «раунда 6» Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба Европейской конфедерации волейбола.

Первая игра состоится в Казани 4 апреля, ответная — в Белгороде 12 апреля.

Победитель этого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов сыграет либо с московским «Динамо», либо с немецким «Берлином».

Хозяином «Финала четырёх» Лиги чемпионов, который пройдёт в Риме 29—30 апреля, будет «Перуджа». Итальянская команда автоматически попала в полуфинал турнира.
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