«Эджзаджибаши» уступил «Фенербахче» в «Раунде 6» ЛЧ, несмотря на 21 очко Кошелевой
МОСКВА, 23 мар —
Р-Спорт. Волейболистки турецкого клуба «Эджзаджибаши» уступили «Фенербахче» в стамбульском дерби в первом матче «Раунда шести» Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в четверг в Стамбуле, завершилась победой номинальных гостей со счетом 3−2 (16:25, 25:22, 25:19, 21:25, 15:12). Российский легионер «Эджзаджибаши» Татьяна Кошелева набрала 21 очко.
Ответная игра состоится 4 апреля.
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