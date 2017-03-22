Россия трижды в «финале шести»!
Все три наших клуба квалифицировались в «Раунд шести» Лиги чемпионов. В нем «Зенит» и «Белогорье» сыграют между собой, а «Динамо» — с немецким «Берлином».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Раньше всех в «Раунд шести» удалось пробиться московскому «Динамо». Серьезный задел команда Юрия Маричева сделала еще на прошлой неделе, когда довольно неожиданно победила «Аркас» в Турции. Сюрпризом стала не победа, а то, как легко она была добыта. Пятисетовый поединок представлялся весьма вероятным развитием событий, но «Динамо» с запасом победило в трех партиях. Поверить, что москвичи разбазарят такое преимущество на своей площадке, было сложно.
Наверное, поэтому на ответную встречу российская команда вышла с легким недонастроем. И едва не поплатилась за это. Еще неизвестно, как бы все пошло дальше, если бы не глупая ошибка со стороны турецкой команды в концовке первого сета: при ничейном счете соперники не сумели забить удобный переходящий мяч. А сразу после этого на вылет подал Александр Волков.
Памятуя о том, что гулять смело следует после того, как сделано дело, Маричев в перерыве говорил о максимальной концентрации на второй сет. Команда поняла его правильно — обошлось без нервной концовки. И третья партия превратилась в формальность.
В следующем раунде «Динамо» будет играть с «Берлином». И для москвичей это великолепная возможность пробиться в «Финал четырех». Пожалуй, на бумаге немецкая команда — слабейшая из тех, кто пробился в «Раунд шести». «Берлин» был в шаге от вылета, проигрывая дома «Истамбулу» 0:2, и прошел дальше лишь благодаря победе в «золотом сете». Для сравнения — «Аркас», без особых шансов проигравший «Динамо», опережает в национальном чемпионате «Истамбул» на 11 очков.
ЗЕНИТ
По поводу того, что в «Раунд шести» квалифицируется «Зенит», сомнений быть просто не могло. Тем не менее, Владимир Алекно выставил против «Кнака» основной состав — на паркет вышли и Михайлов, и Леон, и Андерсон. Бельгийцы с восторгом наблюдали за действиями звезд мирового волейбола, прекрасно понимая, что надеяться им в этом противостоянии не на что.
Лишь в середине второго сета Алекно дал отдохнуть Михайлову и Бутько. Но это не особенно помогло бельгийцам. В итоге «Зенит» затратил на победу менее полутора часов — и успел отстреляться практически к началу следующего поединка. Того самого, в котором определялся его соперник по «Раунду шести».
БЕЛОГОРЬЕ
Сразу после жеребьевки было понятно, что тяжелее всех из наших клубов в
Однако «Белогорье» в первой игре дало понять, что предстартовые расклады оправдываются не всегда. Домашняя победа 3:1 означала, что в гостях Тетюхину и Ко достаточно будет взять два сета. Другое дело, что сделать это при сумасшедшей поддержки польских трибун — задача тяжелейшая.
Как и предполагалось, начало игры осталось за «Заксой». Но ближе к середине первого сета белгородцы сумели подтянуться. А в его концовке к полнейшему недоумению местных болельщиков и вовсе вышли вперед. Окончательно добил хозяев площадки мяч, забитый… либеро Романом Мартынюком. После этого счет стал 24:21. Очко поляки отыграли, но уже в следующей атаке победную в партии точку поставил Тетюхин.
Таким образом, «Закса» лишилась права на ошибку. Еще один проигранный сет означал капитуляцию польского клуба. И во второй партии разозленная команда Фердинандо де Джорджи не оставила нашему клубу никаких шансов.
В пользу «Заксы» развивался и следующий сет. Когда казалось, что «Белогорье» проиграет и его, свое веское слово сказал Дмитрий Теременко. Украинец на своей подаче принес команде сразу четыре очка! Внезапно для «львов» вырисовалась нервная концовка. И в ней блестяще проявили свое индивидуальное мастерство Дмитрий Мусэрский и Максим Жигалов. Оба в самый необходимый момент оформили по эйсу, да еще и эффективно играли в атаке. Благодаря этому россиянам удалось довести партию до победы. Дальнейший ход этого поединка не имел уже никакого значения.
В полуфинале «Белогорье» сыграет с «Зенитом», а это значит, что один российский клуб точно будет представлен в «Финале четырех». Фаворит, безусловно, Казань, но Белгород своей победой над «Заксой» доказал, что его громким статусом не испугать.
Кстати, 26 марта эти команды встретятся между собой еще и в Суперлиге.
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