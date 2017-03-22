Волейболист сборной России рассказал об угнанной по молодости яхте
Волейболист казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич рассказал, что во время игры за молодежную национальную команду вместе с товарищами угнал яхту. Слова спортсмена приводит «Бизнес Online».
«Играли мы в Тунисе товарищеский турнир. В последний день пошли отмечать. Нашли
«В общем, поднялся шум, искали виновных, но по официальной версии все спали», — подвел итог спортсмен.
Вольвич выступает за «Зенит» с 2016 года. До перехода в казанский клуб он в течение пяти лет играл за «Локомотив» из Новосибирска. В составе сборной России волейболист становился чемпионом Европы в 2013 году.
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