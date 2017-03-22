Волейболисты «Зенита» обыграли «Кнак» и вышли в «Раунд шести» Лиги чемпионов
КАЗАНЬ, 22 мар —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли бельгийский «Кнак» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов и вышли в «Раунд шести» турнира.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Зенит» в Казани выиграл со счетом 3−0 (25:19, 25:16, 25:20). Первый матч в Бельгии также завершился в пользу российской команды — 3−0.
В следующем раунде «Зенит» сыграет с победителем пары «Белогорье» (Россия) — «Закса» (Польша).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter