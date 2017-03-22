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22 марта 2017, 20:55 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Зенита» обыграли «Кнак» и вышли в «Раунд шести» Лиги чемпионов

КАЗАНЬ, 22 мар — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболисты казанского «Зенита» обыграли бельгийский «Кнак» в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов и вышли в «Раунд шести» турнира.

Волейболисты казанского Зенита обыграли бельгийский <span class=error>Кнак</span> в ответном матче <nobr>плей-офф</nobr> Лиги чемпионов и вышли в Раунд шести турнира. Увеличить
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«Зенит» в Казани выиграл со счетом 3−0 (25:19, 25:16, 25:20). Первый матч в Бельгии также завершился в пользу российской команды — 3−0.

В следующем раунде «Зенит» сыграет с победителем пары «Белогорье» (Россия) — «Закса» (Польша).
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