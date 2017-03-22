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22 марта 2017, 20:05 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Краснодарское «Динамо» одержало 3-ю победу в турнире за 5−8-е места

Краснодарское «Динамо» одержало третью победу в трёх матчах первого тура мини-турнира за 5−8-е места, который проходил на площадке бело-голубых.

В третьей встрече хозяева в трёх партиях разгромили «Протон» из Саратовской области, проигравший все три матча.

На предварительном этапе краснодарские волейболистки заняли четвёртое место, но в четвертьфинале уступили красноярскому «Енисею» и завершили борьбу за медали.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за 5−8-е места

«Протон» (Саратовская область) — «Динамо» (Краснодар) — 0:3 (15:25, 22:25, 21:25).
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