Краснодарское «Динамо» одержало 3-ю победу в турнире за 5−8-е места

В третьей встрече хозяева в трёх партиях разгромили «Протон» из Саратовской области, проигравший все три матча.



На предварительном этапе краснодарские волейболистки заняли четвёртое место, но в четвертьфинале уступили красноярскому «Енисею» и завершили борьбу за медали.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за 5−8-е места



«Протон» (Саратовская область) — «Динамо» (Краснодар) — 0:3 (15:25, 22:25, 21:25).