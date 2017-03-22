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22 марта 2017, 17:11 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Заречье-Одинцово» победило «Сахалин» в турнире за 5−8-е места в Суперлиге

Подмосковное «Заречье-Одинцово» в матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге обыграло «Сахалин».

Встреча, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась победой подопечных Вадима Панкова со счётом 3:1 (25:15, 25:23, 20:25, 25:20). Для «Заречья-Одинцово» эта победа стала второй в трёх матчах. Коллектив из Южно-Сахалинска потерпел второе поражение.

Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Турнир за 5−8-е места
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (25:15, 25:23, 20:25, 25:20).

22 марта также состоится матч краснодарского «Динамо» с «Протоном» из Саратовской области.
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