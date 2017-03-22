Московское «Динамо» поспорит с «Берлином» за выход в «Финал четырёх» ЛЧ

Так как первая встреча завершилась в пяти партиях в пользу команды из Турции, то победитель противостояния определялся в «золотом» сете, где сильнее были немцы.



Таким образом, «Берлин» вышел в «раунд 6» соревнований, где сыграет с московским «Динамо».



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Плей-офф. «Раунд 12». Ответный матч



«Берлин» (Германия) — «Стамбул ББСК» (Турция) — 3:2 (21:25, 18:25, 25:13, 25:14, 16:14, 15:11).

«Золотой» сет: 15:11.

Первый матч: 3:2.