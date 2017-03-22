Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29158587/
22 марта 2017, 1:04 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» поспорит с «Берлином» за выход в «Финал четырёх» ЛЧ

Немецкий «Берлин» в ответном матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке одержал волевую победу над турецким «Стамбулом ББСК», уступая 0:2 по сетам.

Так как первая встреча завершилась в пяти партиях в пользу команды из Турции, то победитель противостояния определялся в «золотом» сете, где сильнее были немцы.

Таким образом, «Берлин» вышел в «раунд 6» соревнований, где сыграет с московским «Динамо».

Мужчины. Лига чемпионов
Плей-офф. «Раунд 12». Ответный матч

«Берлин» (Германия) — «Стамбул ББСК» (Турция) — 3:2 (21:25, 18:25, 25:13, 25:14, 16:14, 15:11).

«Золотой» сет: 15:11.

Первый матч: 3:2.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ