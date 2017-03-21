Московское «Динамо» вышло в «раунд 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов

В первой встрече бело-голубые также оказались сильнее в трёх партиях.



За выход в «Финал четырёх» соревнований «Динамо» поспорит либо с немецким «Берлином», либо с турецким клубом «Стамбул ББСК».



Мужчины. Лига чемпионов

Плей-офф. «Раунд 12». Ответный матч



«Динамо» (Москва, Россия) — «Аркас» (Измир, Турция) — 3:0 (25:23, 25:22, 33:31)

Первый матч: 3:0.