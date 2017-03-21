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21 марта 2017, 21:01 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» вышло в «раунд 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов

Московское «Динамо» в ответном матче «раунда 12» плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке переиграл турецкий «Аркас».

В первой встрече бело-голубые также оказались сильнее в трёх партиях.

За выход в «Финал четырёх» соревнований «Динамо» поспорит либо с немецким «Берлином», либо с турецким клубом «Стамбул ББСК».

Мужчины. Лига чемпионов
Плей-офф. «Раунд 12». Ответный матч

«Динамо» (Москва, Россия) — «Аркас» (Измир, Турция) — 3:0 (25:23, 25:22, 33:31)
Первый матч: 3:0.
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