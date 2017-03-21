Московское «Динамо» вышло в «раунд 6» плей-офф мужской Лиги чемпионов
Московское «Динамо» в ответном матче «раунда 12»
плей-офф мужской Лиги чемпионов на своей площадке переиграл турецкий «Аркас».
В первой встрече
За выход в «Финал четырёх» соревнований «Динамо» поспорит либо с немецким «Берлином», либо с турецким клубом «Стамбул ББСК».
Мужчины. Лига чемпионов
«Динамо» (Москва, Россия) — «Аркас» (Измир, Турция) — 3:0 (25:23, 25:22, 33:31)
Первый матч: 3:0.
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