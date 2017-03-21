Краснодарское «Динамо» победило «Заречье-Одинцово» в турнире за 5−8-е места в ЧР
Краснодарское «Динамо» во втором туре первого этапа турнира за
пятое-восьмое места в женском чемпионате России на своей площадке уверенно переиграло подмосковное «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0.
В первом туре обе команды оказались сильнее оппонентов.
22 марта
Женщины. Чемпионат России. Суперлига
Турнир за 5−8-е места. Первый этап. 2-й тур. Краснодар
«Динамо» (Краснодар) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).
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