«Ленинградка» в третий раз обыграла «Метар» и заняла девятое место в женском ЧР
«Ленинградка» в третьем матче серии за девятое место в женском чемпионате России на выезде переиграла челябинский «Метар».
Таким образом, подопечные Александра Кашина выиграли все три встречи серии до трёх побед.
В регулярном чемпионате «Ленинградка» стала девятой, а «Метар» занял 10-е место.
Женщины. Чемпионат России. Суперлига
«Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (24:26, 16:25, 25:20, 23:25).
Счёт в серии: 0−3.
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