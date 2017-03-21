Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29156169/
21 марта 2017, 19:13 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Ленинградка» в третий раз обыграла «Метар» и заняла девятое место в женском ЧР

«Ленинградка» в третьем матче серии за девятое место в женском чемпионате России на выезде переиграла челябинский «Метар».

Таким образом, подопечные Александра Кашина выиграли все три встречи серии до трёх побед.

В регулярном чемпионате «Ленинградка» стала девятой, а «Метар» занял 10-е место.

Женщины. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Серия за 9-е место. Третий матч

«Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (24:26, 16:25, 25:20, 23:25).

Счёт в серии: 0−3.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Неслабый пол. Самые успешные девушки в киберспорте

«В матче «Зенит» — «Арсенал» была рука Питера»

Пономарёв: ЦСКА догонит «Спартак» в РФПЛ