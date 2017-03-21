«Ленинградка» в третий раз обыграла «Метар» и заняла девятое место в женском ЧР

Таким образом, подопечные Александра Кашина выиграли все три встречи серии до трёх побед.



В регулярном чемпионате «Ленинградка» стала девятой, а «Метар» занял 10-е место.



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Плей-офф. Серия за 9-е место. Третий матч



«Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (24:26, 16:25, 25:20, 23:25).

Счёт в серии: 0−3.