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20 марта 2017, 20:39 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Динамо» (Краснодар) обыграли «Сахалин» в плей-офф ЧР за 5−8-е места

МОСКВА, 20 мар — Р-Спорт. Волейболистки краснодарского «Динамо» победили «Сахалин» в матче первого тура плей-офф чемпионата России за 5−8-е места.

Игра, прошедшая в понедельник в Краснодаре, закончилась со счетом 3−1 (25:22, 13:25, 25:14, 25:20) в пользу «Динамо».

В следующем матче во вторник «Динамо» сыграет с подмосковным «Заречьем-Одинцово», а «Сахалин» встретится с «Протоном» из Саратовской области.
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