Волейболистки «Динамо» (Краснодар) обыграли «Сахалин» в плей-офф ЧР за 5−8-е места

Игра, прошедшая в понедельник в Краснодаре, закончилась со счетом 3−1 (25:22, 13:25, 25:14, 25:20) в пользу «Динамо».

В следующем матче во вторник «Динамо» сыграет с подмосковным «Заречьем-Одинцово», а «Сахалин» встретится с «Протоном» из Саратовской области.