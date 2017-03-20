Волейболистки «Динамо» (Краснодар) обыграли «Сахалин» в плей-офф ЧР за 5−8-е места
МОСКВА, 20 мар —
Р-Спорт. Волейболистки краснодарского «Динамо» победили «Сахалин» в матче первого тура плей-офф чемпионата России за 5−8-е места.
Игра, прошедшая в понедельник в Краснодаре, закончилась со счетом 3−1 (25:22, 13:25, 25:14, 25:20) в пользу «Динамо».
В следующем матче во вторник «Динамо» сыграет с подмосковным «Заречьем-Одинцово», а «Сахалин» встретится с «Протоном» из Саратовской области.
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