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20 марта 2017, 17:35 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Заречье-Одинцово» победило «Протон» в турнире за 5−8-е места в Суперлиге

Подмосковное «Заречье-Одинцово» в стартовом матче турнира за пятое-восьмое места в женской Суперлиге обыграло «Протон» из Саратовской области.

Встреча, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась победой подопечных Вадима Панкова со счётом 3:1 (25:19, 21:25, 26:24, 25:16).

Чемпионат России. Суперлига. Турнир за пятое-восьмое места
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Протон» (Саратовская область) — 3:1 (25:19, 21:25, 26:24, 25:16).

20 марта также состоится матч краснодарского «Динамо» с «Сахалином» из Южно-Сахалинска. 21 марта «Протон» сыграет с «Сахалином», а «Заречье-Одинцово» встретится с краснодарским «Динамо».
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