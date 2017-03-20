«Заречье-Одинцово» победило «Протон» в турнире за 5−8-е места в Суперлиге
Подмосковное «Заречье-Одинцово» в стартовом матче турнира за
пятое-восьмое места в женской Суперлиге обыграло «Протон» из Саратовской области.
Встреча, состоявшаяся в Краснодаре, завершилась победой подопечных Вадима Панкова со счётом 3:1 (25:19, 21:25, 26:24, 25:16).
Чемпионат России. Суперлига. Турнир за
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Протон» (Саратовская область) — 3:1 (25:19, 21:25, 26:24, 25:16).
20 марта также состоится матч краснодарского «Динамо» с «Сахалином» из
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