ВФВ оштрафовала доигровщика красноярского «Енисея» Спиридонова за грубое поведение
Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) оштрафовала доигровщика красноярского «Енисея» Алексея Спиридонова за грубое поведение, сообщается на сайте федерации.
Спиридонов был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушения, допущенные в матче 24-го тура чемпионата России, в котором «Енисей» на выезде уступил со счетом 1−3 нижневартовскому клубу «Югра-Самотлор».
Кроме штрафа Спиридонова, дисциплинарная комиссия предупредила «Енисей» о недопустимости грубого поведения членов команды на соревнованиях.
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