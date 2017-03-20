ВФВ оштрафовала доигровщика красноярского «Енисея» Спиридонова за грубое поведение

Спиридонов был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушения, допущенные в матче 24-го тура чемпионата России, в котором «Енисей» на выезде уступил со счетом 1−3 нижневартовскому клубу «Югра-Самотлор».

Кроме штрафа Спиридонова, дисциплинарная комиссия предупредила «Енисей» о недопустимости грубого поведения членов команды на соревнованиях.