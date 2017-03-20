Определены участники плей-офф мужского чемпионата Беларуси по волейболу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Из восьми команд, стартовавших в чемпионате в дивизионе А осенью 2016-го, борьбу за медали продолжат минский «Строитель» (победитель сезона-2015/2016), борисовский БАТЭ-БГУФК, солигорский «Шахтер» и «Легион» из Гродненского района. В группе А полуфинальной стадии, не уступив ни в одном из матчей, первое место заняли волейболисты из столицы белорусских шахтеров. Горняки встретятся в плей-офф с борисовским БАТЭ-БГУФК, финишировавшим на втором месте в группе Б. Команда из Минской области уступила верхнюю строку турнирной таблицы «Строителю», проиграв в заключительном туре в очном противостоянии по партиям — 2:3.

Плей-офф в 26-м чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд начнется 25 и 26 марта. «Шахтер» примет на своей площадке БАТЭ-БГУФК, «Строитель» встретится на своей площадке с «Легионом». Ответные встречи запланированы на 1 и 2 апреля. Серия продлится до трех побед одной из команд.