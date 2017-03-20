Определены участники плей-офф мужского чемпионата Беларуси по волейболу
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены участники
плей-офф мужского чемпионата Беларуси по волейболу по итогам полуфинальной стадии турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Из восьми команд, стартовавших в чемпионате в дивизионе А осенью 2016-го, борьбу за медали продолжат минский «Строитель» (победитель сезона-2015/2016), борисовский
В финальных матчах
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