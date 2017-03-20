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20 марта 2017, 10:18 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Определены участники плей-офф мужского чемпионата Беларуси по волейболу

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены участники плей-офф мужского чемпионата Беларуси по волейболу по итогам полуфинальной стадии турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

<nobr>Плей-офф</nobr> в 26-м чемпионате <span class=error>Беларуси</span> по волейболу среди мужских команд начнется 25 и 26 марта. Шахтер примет на своей площадке <nobr>БАТЭ-БГУФК</nobr> Строитель встретится на своей площадке с Легионом. Ответные встречи запланированы на 1 и 2 апреля. Серия продлится до трех побед одной из команд. Увеличить
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Из восьми команд, стартовавших в чемпионате в дивизионе А осенью 2016-го, борьбу за медали продолжат минский «Строитель» (победитель сезона-2015/2016), борисовский БАТЭ-БГУФК, солигорский «Шахтер» и «Легион» из Гродненского района. В группе А полуфинальной стадии, не уступив ни в одном из матчей, первое место заняли волейболисты из столицы белорусских шахтеров. Горняки встретятся в плей-офф с борисовским БАТЭ-БГУФК, финишировавшим на втором месте в группе Б. Команда из Минской области уступила верхнюю строку турнирной таблицы «Строителю», проиграв в заключительном туре в очном противостоянии по партиям — 2:3.

Плей-офф в 26-м чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд начнется 25 и 26 марта. «Шахтер» примет на своей площадке БАТЭ-БГУФК, «Строитель» встретится на своей площадке с «Легионом». Ответные встречи запланированы на 1 и 2 апреля. Серия продлится до трех побед одной из команд.

В финальных матчах плей-офф, которые пройдут 8—9 апреля и 14—15 апреля, одной из команд необходимо также одержать три победы. Действующим чемпионом Беларуси является минский «Строитель», который последние семь сезонов побеждает в турнире. Три другие команды, продолжающие борьбу за почетный титул, ранее первое место в чемпионате не занимали.

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