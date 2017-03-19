Южненский «Химик» выиграл все матчи и установил рекорд чемпионата Украины по волейболу

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«Химик» в последнем 14-м туре принимал дома команду «Регина-МЭГУ-ШВСМ» и дважды победил со счетом 3:0.

В 28 матчах волейболистки из Южного поиграли всего 4 партии. Таким образом, «Химик» 24 матча выиграл со счетом 3:0 и четыре — со счетом 3:1.