Южненский «Химик» выиграл все матчи и установил рекорд чемпионата Украины по волейболу
Женская волебольная команда «Химик» из Южного (Одесская обл.) стала первой в истории чемпионатов Украины, которая выиграла все 28 матчей и набрала максимально возможное количество очков в регулярном чемпионате — 84 из 84-х, сообщает ВК «Химик».
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«Химик» в последнем 14-м туре принимал дома команду «Регина-МЭГУ-ШВСМ» и дважды победил со счетом 3:0.
В 28 матчах волейболистки из Южного поиграли всего 4 партии. Таким образом, «Химик» 24 матча выиграл со счетом 3:0 и четыре — со счетом 3:1.
Первый финальный тур запланирован в Тернополе
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