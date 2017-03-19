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19 марта 2017, 23:48 | Игровые: Волейбол | УНИАН

Южненский «Химик» выиграл все матчи и установил рекорд чемпионата Украины по волейболу

Женская волебольная команда «Химик» из Южного (Одесская обл.) стала первой в истории чемпионатов Украины, которая выиграла все 28 матчей и набрала максимально возможное количество очков в регулярном чемпионате — 84 из 84-х, сообщает ВК «Химик».

Команда одержала 28 побед подряд с разницей в <nobr>два-три</nobr> сета и набрала максимальное количество очков. Увеличить
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«Химик» в последнем 14-м туре принимал дома команду «Регина-МЭГУ-ШВСМ» и дважды победил со счетом 3:0.

В 28 матчах волейболистки из Южного поиграли всего 4 партии. Таким образом, «Химик» 24 матча выиграл со счетом 3:0 и четыре — со счетом 3:1.

Первый финальный тур запланирован в Тернополе 6—8 апреля, второй — в Южном — 21—23 апреля. Участниками финальной пульки стали «Химик», «Галичанка-ТНЕУ-ГАДЗ», «Волынь-Университет-ОДЮСШ» и «Билозгар-Медуниверситет».

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