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18 марта 2017, 23:51 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Эджзаджибаши» без Кошелевой победили «Сарыер» в чемпионате Турции

МОСКВА, 18 мар — Р-Спорт. Волейболистки стамбульского «Эджзаджибаши» нанесли гостевое поражение другому столичному клубу «Сарыер» в матче 21-го тура чемпионата Турции.

Встреча, состоявшаяся в субботу в Стамбуле, завершилась со счетом 3−0 (25:17, 25:22, 25:16) в пользу гостей. Доигровщица сборной России Татьяна Кошелева в матче участия не принимала.

После 21 игры «Эджзаджибаши» (16 побед, 50 очков) занимает третье место в чемпионате.
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