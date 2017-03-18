Волейболисты «Белогорья» победили «Факел» в матче чемпионата России
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Белгородский клуб «Белогорье» нанес поражение «Факелу» из Нового Уренгоя в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Белгороде, завершилась со счетом 3−1 (29:31, 25:21, 25:18, 25:23) в пользу хозяев.
В следующем туре «Белогорье» 26 марта примет казанский «Зенит», днем ранее «Факел» дома сыграет с кемеровским «Кузбассом».
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