Волейболисты московского «Динамо» дома обыграли «Кузбасс» в матче чемпионата России

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Игра, прошедшая в субботу в Москве, закончилась со счетом 3−1 (25:20, 25:23, 31:33, 25:21) в пользу хозяев площадки.

«Динамо» с 20 победами занимает второе место в чемпионате. «Кузбасс», у которого в активе 16 побед, идет пятым.

Результаты других матчей тура:

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3−0,

«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо» (Краснодар) — 3−2,

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Енисей» (Красноярск) — 3−1,

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3−1.