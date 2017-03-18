Волейболисты московского «Динамо» дома обыграли «Кузбасс» в матче чемпионата России
МОСКВА, 18 мар —
Р-Спорт. Волейболисты московского «Динамо» победили кемеровский «Кузбасс» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России.
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Игра, прошедшая в субботу в Москве, закончилась со счетом 3−1 (25:20, 25:23, 31:33, 25:21) в пользу хозяев площадки.
«Динамо» с 20 победами занимает второе место в чемпионате. «Кузбасс», у которого в активе 16 побед, идет пятым.
Результаты других матчей тура:
«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 3−0,
«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо» (Краснодар) — 3−2,
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Енисей» (Красноярск) — 3−1,
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3−1.
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