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18 марта 2017, 18:33 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Газпром-Югра» во 2-й раз в сезоне-2016/17 обыграл «НОВУ»

«Газпром-Югра» из Сургута на своей площадке в четырёх партиях обыграл новокуйбышевскую «НОВУ» в матче 24-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

«Газпром-Югра» одержал девятую победу в текущем национальном первенстве. Столько же в активе «НОВЫ». Но по количеству очков (30 против 25) волейболисты из Сургута обошли гостей в турнирной таблице. В матче первого круга для победы над «НОВОЙ» югорцам хватило трёх партий.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 24-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:1 (20:25, 25:17, 25:18, 25:23).
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