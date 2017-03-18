«Газпром-Югра» во 2-й раз в сезоне-2016/17 обыграл «НОВУ»

«Газпром-Югра» одержал девятую победу в текущем национальном первенстве. Столько же в активе «НОВЫ». Но по количеству очков (30 против 25) волейболисты из Сургута обошли гостей в турнирной таблице. В матче первого круга для победы над «НОВОЙ» югорцам хватило трёх партий.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 24-й тур



«Газпром-Югра» (Сургут) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 3:1 (20:25, 25:17, 25:18, 25:23).