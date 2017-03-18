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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29124516/
18 марта 2017, 18:33 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Зенит» разгромил «Урал», одержав 24-ю победу в ЧР по волейболу

Волейболисты «Зенита» уже в статусе досрочных победителей предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги продолжили победную серию, выиграв 24-й матч подряд в текущем национальном первенстве.

На сей раз от подопечных Владимира Алекно в трёх партиях пострадал «Урал». Уфимская команда потерпела 12-е поражение в сезоне. В матче первого круга победу в этом противостоянии также в трёх партиях праздновал «Зенит».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 24-й тур

«Зенит» (Казань) — «Урал» (Уфа) — 3:0 (25:9, 25:17, 25:20).
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