«Нефтяник» выиграл спор аутсайдеров в ЧР по волейболу
Волейболисты оренбургского «Нефтяника» на своей площадке на
тай-брейке обыграли краснодарское «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.
Хозяева одержали вторую победу в текущем национальном первенстве. Столько же побед в активе
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. 24-й тур
«Нефтяник» (Оренбург) — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (19:25, 25:20, 22:25, 25:23, 15:13).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter