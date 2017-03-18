Долги перед игроками ВК «Динамо» (Краснодар) за текущий сезон погашены полностью
Долги перед игроками и персоналом мужской и женской команд краснодарского «Динамо» за текущий сезон погашены полностью, сообщила агентству «Р-Спорт» волейболистка клуба Светлана Сурцева.
Мужская и женская команды «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года вплоть до середины февраля 2017 года, когда им погасили задолженность за два месяца. Ранее сообщалось, что основной большой транш от
«В пятницу после вечерней тренировки мы получили деньги. Нам выплатили всю задолженность за текущий сезон, все закрыли. Мы очень счастливы! — сказала Сурцева по телефону. — Мы очень благодарны губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву,
«У некоторых девчонок осталась еще задолженность за предыдущий сезон. Как нам сказали, в течение двух недель должны решить и этот вопрос», — добавила собеседница агентства.
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