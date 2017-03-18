Долги перед игроками ВК «Динамо» (Краснодар) за текущий сезон погашены полностью

Мужская и женская команды «Динамо» не получали зарплату с июля 2016 года вплоть до середины февраля 2017 года, когда им погасили задолженность за два месяца. Ранее сообщалось, что основной большой транш от компании-партнера, за счет которого удастся закрыть оставшиеся долги, поступит в клуб до конца февраля. Позже было объявлено, что транш откладывается до середины апреля. В пятницу генеральный директор «Динамо» Борис Симоненко сообщил «Р-Спорт», что компания «Роснефть» перевела транш на счет клуба, и долги перед командами будут погашены в ближайшее время.

«В пятницу после вечерней тренировки мы получили деньги. Нам выплатили всю задолженность за текущий сезон, все закрыли. Мы очень счастливы! — сказала Сурцева по телефону. — Мы очень благодарны губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, вице-губернатору края Андрею Алексеенко за то, что они не остались равнодушны к нашей проблеме. Андрей Алексеенко не забывал нас, поздравлял с 8 Марта, все время был на связи с нами».

«У некоторых девчонок осталась еще задолженность за предыдущий сезон. Как нам сказали, в течение двух недель должны решить и этот вопрос», — добавила собеседница агентства.