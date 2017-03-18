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18 марта 2017, 15:24 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Локомотив» дома победил «Динамо-ЛО» в 24-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» в 24-м туре мужского чемпионата России на своей площадке переиграл «Динамо» из Ленинградской области.

«Железнодорожники» одержали 19-ю победу в 24 встречах и занимают третье место в турнирной таблице, а бело-голубые потерпели 17-е поражение и располагаются на 11-й позиции.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с «НОВОЙ», а «Динамо» встретится с одноклубниками из Москвы.

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
24-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Динамо» (Ленинградская область) — 3:0 (25:15, 25:18, 25:23).
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